Президент Украины Владимир Зеленский и его команда заявляли о готовности к перемирию, но в реальности они выступают против завершения конфликта. Такое мнение высказал в своем Telegram-канале депутат Верховной рады Александр Дубинский.

«Все это — от лукавого», — написал парламентарий.

Россия и США хотят завершения конфликта, а против только верхушка Украины с «сомнительными полномочиями».

Дубинский отметил, что Зеленский и его команда сейчас пытаются убедить самих себя и украинцев, что конфликт еще не закончен, а мирные переговоры могут длиться годами. Это необходимо украинскому президенту для того, чтобы он как можно дольше находился у власти.

По его словам, если Россия и США будут соблюдать перемирие, но Украина его может нарушить. При этом до 80% украинцев выступают за немедленное прекращение огня, а «в армии — все 100%».

Дубинский добавил, что завершить конфликт достаточно просто, ведь просто нужно отстранить Зеленского от власти.

Ранее глава киевского режима заявил, что президента России Владимир Путин якобы готов отказаться от перемирия.