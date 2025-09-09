Выполнил свой долг. Как сын замглавы ЦРУ пал в бою за Россию

Сын заместителя директора ЦРУ Майкл Глосс погиб на поле боя как герой. Об этом заявил командующий ВДВ Михаил Теплинский, его слова приводит ТАСС .

Он заявил, что Глосс вместе с другими десантниками выполнял свой долг, участвуя в штурмовых действиях под Часовым Яром, и погиб при обстреле колонны украинскими военными.

Посмертно американца удостоили ордена Мужества.

«Мы уже все передали и родителям. Действительно, они могут гордиться своим сыном», — подчеркнул генерал-полковник.

О гибели Глосса стало известно в апреле. Молодого человека не стало 4 апреля 2024 года, ему был 21 год. Награду матери погибшего президент Владимир Путин передал через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.

Имя Глосса, а также его сослуживца Ивана Коковина, погибшего вместе с ним, получила школа № 115 в Донецке.