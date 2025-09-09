Выполнил свой долг. Как сын замглавы ЦРУ пал в бою за Россию
Командующий ВДВ Теплинский: сын замглавы ЦРУ Глосс погиб как герой
Сын заместителя директора ЦРУ Майкл Глосс погиб на поле боя как герой. Об этом заявил командующий ВДВ Михаил Теплинский, его слова приводит ТАСС.
Он заявил, что Глосс вместе с другими десантниками выполнял свой долг, участвуя в штурмовых действиях под Часовым Яром, и погиб при обстреле колонны украинскими военными.
Посмертно американца удостоили ордена Мужества.
«Мы уже все передали и родителям. Действительно, они могут гордиться своим сыном», — подчеркнул генерал-полковник.
О гибели Глосса стало известно в апреле. Молодого человека не стало 4 апреля 2024 года, ему был 21 год. Награду матери погибшего президент Владимир Путин передал через спецпосланника президента США Стива Уиткоффа.
Имя Глосса, а также его сослуживца Ивана Коковина, погибшего вместе с ним, получила школа № 115 в Донецке.