Выплаты участникам СВО привяжут к тяжести полученных ранений

В России изменится система выплат раненым участникам спецоперации. Министр обороны Андрей Белоусов на встрече со своим заместителем Анной Цивилевой поручил разработать нормативные акты, которые учитывали бы тяжесть полученных травм. Об этом сообщило Минобороны .

Министр заслушал доклад о соцподдержке бойцов. Цивилева сказала, что компенсации от государства не учитывают индивидуальные обстоятельства и серьезность полученных травм.

Белоусов поручил пересмотреть систему выплат. По его мнению, их размер должен отражать тяжесть полученных в зоне боевых действий ранений.

«Поэтому я прошу в кратчайшие сроки разработать необходимый пакет нормативных актов для реализации справедливого и взвешенного подхода к выплатам военнослужащим», — сказал министр.

Другое важное изменение, связанное с выплатами, произошло в августе. Верховный суд России постановил, что компенсацию за гибель участника СВО получат лишь те родители, которые участвовали в его воспитании.