Выплаты пострадавшим после атаки на Нижнекамск удвоят

Власти Нижнекамска приняли решение увеличить в два раза финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших после беспилотной атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев .

По его словам, финансовую поддержку также окажут предприятия Нижнекамска, сотрудники которых оказались в числе пострадавших и погибших.

«Семьям погибших предприятия выплатят по два миллиона рублей. Пострадавшим — по 600 тысяч рублей при среднем и тяжелом вреде здоровью, по 300 тысяч рублей — при легком», — написал градоначальник.

Беляев добавил, что предприятие, где трудится мама погибшей девочки, окажет дополнительную помощь семье — два миллиона рублей.

«Из бюджета муниципалитета для семьи выделили один миллион рублей. Спасибо всем, кто помогает семьям, за поддержку», — заключил он.

Ранее стало известно, что число поступивших в больницы после атаки на Нижнекамск увеличилось до 27.