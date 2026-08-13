Выплаты пострадавшим после атаки на Нижнекамск удвоят
Мэр Нижнекамска Беляев: выплаты пострадавшим после атаки БПЛА удвоят
Власти Нижнекамска приняли решение увеличить в два раза финансовую помощь пострадавшим и семьям погибших после беспилотной атаки ВСУ. Об этом сообщил мэр города Радмир Беляев.
По его словам, финансовую поддержку также окажут предприятия Нижнекамска, сотрудники которых оказались в числе пострадавших и погибших.
«Семьям погибших предприятия выплатят по два миллиона рублей. Пострадавшим — по 600 тысяч рублей при среднем и тяжелом вреде здоровью, по 300 тысяч рублей — при легком», — написал градоначальник.
Беляев добавил, что предприятие, где трудится мама погибшей девочки, окажет дополнительную помощь семье — два миллиона рублей.
«Из бюджета муниципалитета для семьи выделили один миллион рублей. Спасибо всем, кто помогает семьям, за поддержку», — заключил он.
Ранее стало известно, что число поступивших в больницы после атаки на Нижнекамск увеличилось до 27.