Число пациентов после атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 27

Число госпитализированных из-за атаки БПЛА на Нижнекамск выросло до 27

В результате атаки беспилотников на Нижнекамск в больницы поступили 27 человек. Об этом РИА «Новости» сообщил представитель Минздрава Татарстана.

В министерстве уточнили, что двух пациентов в состоянии средней степени тяжести перевели на стационарное наблюдение.

«Четыре пациента остаются в тяжелом состоянии в Нижнекамской районной многопрофильной больнице», — отметил представитель регионального Минздрава.

Также ранее доставленных в больницу скорой помощи Набережных Челнов двух пациентов перевели из реанимации в отделение, их состояние оценили как средней степени тяжести.

«Оказывается необходимая медицинская помощь, к лечению привлекли специалистов федеральных учреждений», — заключил представитель Минздрава Татарстана.

По последней информации, атака беспилотников унесла жизни 13 человек, среди них — ребенок. Всего за помощью обратились 78 человек.