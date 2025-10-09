Выплаты для сотрудников фонда «Защитники Отечества» ввели в Подмосковье

На заседании Московской областной думы утвердили новую меру поддержки для сотрудников регионального филиала государственного фонда «Защитники Отечества». Им положена единовременная выплата, размер которой может составлять от 50 до 200 тысяч рублей.

Конкретную сумму, зависящую от результатов служебной деятельности, будут определять ежеквартально постановлением областного правительства.

«Сотрудники регионального филиала Госфонда „Защитники Отечества“, среди которых и наши парни, вернувшиеся из зоны боевых действий, ежедневно выполняют важную миссию — во всем оказывают поддержку и помощь участникам специальной военной операции, а также членам их семей. Это работа, требующая не только профессиональных знаний, но и особых человеческих качеств — чуткости, терпения и самоотдачи», — подчеркнул председатель комитета по социальной политике и здравоохранению Андрей Голубев.

По его словам, их труд позволяет передать адресную помощь тем, кому она необходима, а также реализовать социальные гарантии. Власти Подмосковья намерены поддерживать и поощрять эту деятельность.

Финансирование выплат будет производиться в рамках государственной программы «Социальная защита населения Московской области».

В учреждении сейчас трудится 91 человек.