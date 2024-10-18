«Выходи, дурак!» Украинского военного в Курской области уговаривали сдаться в плен

Появилось видео, как боевика ВСУ в Кореневском районе уговаривали сдаться в плен

Российские военные предложили украинскому боевику в одном из сел Кореневского района сдаться в плен. Видео опубликовал Telegram-канал WarGonzo .

Судя по кадрам, действие происходит в одном из жилых домов.

«Выходи, дурак!» — прокричал украинцу один из российских штурмовиков.

Однако боевик продолжил стрелять. Взяли ли его живым или ликвидировали, не сообщается. WarGonzo уточнил, что сдаться в плен есть возможность у каждого украинского военного.

Ранее стало известно, что в плен в Курской области сдались пятеро украинских боевиков, которые на родине ранее были судимы за изнасилования. Предположительно, в регион их отправили в составе карательного подразделения.