Дотком: Зеленский все проиграл, пора сдаться и заключить мир с Россией

Бизнесмен и бывший владелец крупнейшего файлообменника Megaupload Ким Дотком призвал Украину сдаться и перейти к мирным переговорам с Россией. Об этом он написал в соцсети X.

«Время сдаться и заключить мир. Зеленский на обещаниях Запада пошел ва-банк и проиграл все. Это последняя битва империи США и ее вассалов. Скоро все разрушится», — написал он.

По его словам, ВСУ понесли крупные потери за последнее время.

При этом Москва готова к переговорам, но украинские власти ввели на них запрет, причем на законодательном уровне. Западные политики, призывающие Россию к урегулированию украинского конфликта, знают об отказах Зеленского, но бездействуют.

Ранее датская журналистка рассказала о мобилизационном хаосе на Украине. По ее словам, военкомы проверяют мужчин перед магазинами и учебными центрами, ловят прямо на улицах, поэтому многие украинцы отсиживаются по домам, чтобы не попасть под облаву. Уклонисты же могут попасть в тюрьму.