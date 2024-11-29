«Выглядишь как эсвэошник». Жена Тарасова посмеялась над братом и разгневала Мизулину

Мизулина потребовала проверить жену футболиста Тарасова за шутки о бойцах СВО

Жена Дмитрия Тарасова Анастасия Костенко попала в громкий скандал. Блогер опубликовала видео с 15-летнем братом, который перенес пластическую операцию на ушах. Юноша лежал на больничной койке с перевязанной головой, а Костенко, смеясь, сравнила его с участником спецоперации.

«Выглядишь как эсвэошник», — сказала Костенко.

Вскоре после публикации супруга футболиста удалила видео, но оно уже привлекло внимание главы Лиги безопасного интернета Екатерины Мизулиной.

«Недопустимо публично высмеивать людей, которые, рискуя собственной жизнью, защищают Родину и получают ранения», — написала Мизулина в своем Telegram-канале.

Мизулина добавила, что направила все материалы в правоохранительные органы с просьбой провести проверку.

Ранее таксист в Подмосковье вышвырнул из машины 24-летнего инвалида, раненого в зоне специальной военной операции, и попрыгал на его больной ноге. У пострадавшего были ампутированы пальцы правой ноги. После нападения мужчина попал в госпиталь.