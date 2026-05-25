Выезд из Ярославля в сторону Москвы перекрыли из-за атаки украинских БПЛА

Украинские беспилотники атаковали Ярославскую область. Г убернатор региона Михаил Евраев в своем канале в «Максе» сообщил о перекрытии движения транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — написал он.

Глава региона призвал граждан воздержаться от поездок на этом направлении, а также в его окрестностях. Или же выбрать маршрут в объезд.

Евраев добавил, что силовики и военные продолжают обеспечивать безопасность населения. Также губернатор напомнил, что людям надо ждать отбоя сигнала «Беспилотная опасность».

Ранее в Белгородской области украинский беспилотник целенаправленно атаковал пожилую пару, сажавшую картошку в огороде. Женщина получила тяжелое ранение в руку.