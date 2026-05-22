Выезд из Ярославля в Москву перекрыли из-за атаки БПЛА

Украинские беспилотники атаковали Ярославскую область. В целях обеспечения безопасности перекрыли движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы, сообщил в телеграм-канале губернатор Михаил Евраев.

«В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», — уточнил он.

Глава региона призвал жителей воздержаться от поездок в этом направлении и его окрестностях. Как вариант — выбрать маршрут в объезд этого участка.

Евраев подчеркнул, что угроза беспилотников сохраняется. Силовики продолжают работу. Жителям региона нужно ждать отбоя сигнала о беспилотной опасности.

Ранее Минобороны России сообщило о ликвидации 101 БПЛА ВСУ над российскими регионами. Российские военные уничтожили вражеские беспилотники за пять часов.