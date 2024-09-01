За минувшие сутки украинская армия лишилась в Курской области до 360 военных и 23 единицы бронетехники. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

«Потери ВСУ за сутки составили до 360 военнослужащих и 23 единицы бронетехники, в том числе шесть артиллерийских орудий, 16 боевых бронированных машин, два бронетранспортера, боевая машина пехоты, четыре танка, семь автомобилей, РЛС контрбатарейной борьбы ANT/PQ-50 производства США, станция РЭБ, три миномета и две САУ „Krab“ польского производства», — заявили в ведомстве.

В Минобороны подчеркнули, что за все время боевых действий в регионе противник лишился более 8,5 тысячи боевиков.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявлял, что Вооруженные силы России уже дают ответ на украинских боевиков в приграничных районах страны. По его словам, эти действия продолжатся в будущем.