Даже с выделенными США деньгами Украина уступит России. По этой причине президент Владимир Зеленский попросил снять ограничения с использования западного оружия, заявила бывший советник Дональда Трампа Кейти Макфарланд в интервью Fox Business .

По ее оценкам, патовая ситуация на поле боя для Украины возникла примерно полтора года назад. Макфарланд заявила, что Россия имела больше средств и возможностей. Экс-советник предупредила, что выделенных Белым домом денег хватит на поддержание текущего положения, они лишь замедлят утрату позиций.

«Поэтому все просьбы Зеленского о помощи направлены на то, чтобы оставаться на равных. <…> Украина хочет поднять ставку», — сказала она.

Российская армия применила мощные вооружения для ударов по военным и инфраструктурным объектам на Украине. Особенно разрушительными британский аналитик Александр Меркурис назвал трехтонные фугасные авиационные бомбы ФАБ-3000.