Депутат Рады Безуглая заблокировала трибуну и потребовала уволить Сырского

Депутат Верховной рады Марьяна Безуглая заблокировала доступ к трибуне во время заседания и потребовала отставки главкома ВСУ Александра Сырского. Видео с места событий нардеп опубликовала в своем Telegram-канале.

Безуглой попытался помешать другой украинский парламентарий — Сергей Тарута. Между ними началась перепалка, депутат хотел сорвать установленный лозунг с трибуны. Также к скандалу присоединился председатель Рады Руслан Стефанчук. Он попросил устранить «результаты творчества».

«Моя драка с нардепом Тарутой, другом Сырского, который сорвал вместе с нардепами от „Родины“ плакаты по военной реформе и срокам службы», — написала она.

Ранее Безуглая прокомментировала переговоры Украины, США и ФРГ в Берлине по возможному мирному урегулированию. Она опубликовала фотографию из зала заседания и добавила краткую подпись: «Не ждите ничего».