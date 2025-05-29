Выбитое из-за атаки БПЛА стекло в ЖК на проспекте Вернадского задело ребенка

Из-за выбитых от атаки БПЛА стекол в жилом доме на проспекте Вернадского пострадал ребенок — он получил царапину. Об этом 360.ru заявила местная жительница.

Она рассказала, что во время атаки дрона не спала и пыталась уложить ребенка спать.

«В районе 01:50 начался страшный грохот. По ощущениям было несколько массивных ударов по дому. Потом грохот стекол и под окнами начало что-то гореть. Испугалась я очень, потому что дома два малыша», — отметила женщина.

Она добавила, что в квартире в районе 26-го этажа выбило стекла. Неподалеку от окна в тот момент спала мама с ребенком.

«Ребенок получил царапину. Их защитила плотная штора. Быстро приехала полиция и пожарные. Всю ночь работали», — добавила собеседница 360.ru.

На месте ЧП работают правоохранители и сотрудники МЧС. Последствия атаки устраняют в том числе альпинисты, территорию ЖК оцепили.