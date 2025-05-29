Работу альпинистов на проспекте Вернадского после атаки БПЛА сняли на видео

Специалисты устраняют последствия ночной атаки БПЛА на жилой дом на проспекте Вернадского. Видео с работой альпинистов появилось в распоряжении 360.ru.

На кадрах видно поврежденную обшивку дома и специалистов, которые работают на высоте. Территорию ЧП оцепили, на место прибыли правоохранители и сотрудники МЧС.

Жительница соседнего дома Мария рассказала 360.ru, что звук взрыва услышали и в ЖК, расположенном напротив.

«Был страшный грохот, соседи проснулись. Мы живем напротив и из-за характерного звука возникло ощущение, что это какой-то прилет», — подчеркнула она.

По ее словам, в районе 20-го этажа еще есть осколки БПЛА.

«Работают альпинисты, территория огорожена», — добавила Мария.

Ранее жительница пострадавшего ЖК сообщила, что дрон влетел в дом примерно в 2:00. В результате БПЛА задел обшивку трех этажей, в нескольких квартирах выбило остекление. По словам женщины, звук взрыва был такой сильный, что все жильцы проснулись.