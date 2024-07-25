«Выбираем самых младших». Командиры ВСУ пожаловались на нежелание бойцов воевать

Командир подразделения Василина Наконечная приехала в центр подготовки 49-го штурмового батальона на востоке Украины. Она рассказала, что если в 2022 году отряды состояли в основном из добровольцев, то за два года они умерли или получили серьезные ранения, и теперь бригадам приходится бороться за солдат. Женщина признала, что многие новобранцы не хотят брать в руки оружие.

«Сначала мы выбираем самых младших, затем спрашиваем, не болеют ли они и что им можно сделать. Мы видим прямо в их глазах тех, кто хочет идти. <…> Мы понимаем, что некоторые люди не хотят. У них была жизнь, семья», — сказала она.

Среди обучавшихся в этом центре журналисты встретили музыканта, повара, каменщика и заключенного. Боец с позывным Химик рассказал, что его мобилизовали прямо с улицы при проверке документов. Его сослуживцу 24 года. Парень пришел в военкомат, чтобы обновить документы, но его увезли в часть, несмотря на не подлежащий призыву возраст.

Мобилизацию на Украине ужесточили весной 2024 года. RT сообщил, что в армию начали отправлять женщин и осужденных.