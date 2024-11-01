Операторы дронов разбили танк ВСУ в Курской области

Операторы беспилотников группировки войск «Север» с помощью новых FPV-дронов уничтожили украинские танк и пикап в Суджанском районе Курской области. Об этом сообщило РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны.

По данным оборонного ведомства, это один из самых сложных участков Курской области. Задачей группы операторов БПЛА «крылатой пехоты» было с помощью дронов вычислить и уничтожить танк ВСУ, который ездил по дороге и вел огонь по подразделениям российской армии.

Беспилотники нашли украинскую технику и точным ударом уничтожили ее. В результате у танка взорвался боекомплект. Второй дрон ликвидировал пикап ВСУ с водителем и пассажирами.

«Танк мы поразили с первого раза применения нового FPV-дрона. Свою работу мы делаем хорошо, чтобы противнику было плохо», — рассказал оператор БПЛА с позывным Буратино.

В конце октября российские морпехи без потерь разгромили опорный пункт ВСУ в курском приграничье. Удары наносили из танкового орудия и пулемета «Корд».