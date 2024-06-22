«Вы же считаете нас элитой». Пленные украинские морпехи обратились к Зеленскому

Пленные украинские военнослужащие элитного подразделения морских пехотинцев записали обращение к занимающему пост президента Украины Владимиру Зеленскому. В нем бойцы попросили обменять их и вернуть домой к семьям, сообщило РИА «Новости» .

«Одного прошу у президента Украины Зеленского Владимира: чтобы побыстрее освободил бойцов морской пехоты. Вы ж считаете нас сильной элитой», — заметил один из военнослужащих, попавших в плен более двух лет назад.

Мужчина заметил, что в плену 36-я отдельная бригада морской пехоты находится дольше, чем боевики нацбатальона «Азов»*.

«Элита Украины, а мы сидим здесь дольше, нежели даже те же самые „Азов“*, так скажем. Прошу, чтобы вы нас побыстрее обменяли всех», — подчеркнул он.

К середине апреля 2022 года в Мариуполе сдались в плен свыше 1,3 тысячи военнослужащих украинского элитного подразделения морских пехотинцев, напомнило агентство. Россия готова обменять их, но властям Украины, по всей видимости, свои военные не нужны.

Украинский военный в своем обращении упомянул «Азов»* неслучайно. Националистов также взяли в плен в Мариуполе, и Киев обменял их осенью 2022 года.

*Запрещенная в России террористическая группировка.