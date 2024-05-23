Украинскому омбудсмену направили список военнопленных, которых не хочет обменивать Киев

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова направила украинскому коллеге список из 500 военнопленных, которых вот уже несколько месяцев отказывается обменивать Киев. Об этом она сообщила в своем Telegram-канале .

Москалькова напомнила, что накануне, 22 мая, перечень с данными военнослужащих опубликовала главред RT Маргарита Симоньян.

«Украинской стороне направлен список из 500 военнослужащих, которые могли бы вернуться к себе домой», — написала омбудсмен, подчеркнув, что военное руководство Украины совсем не торопится вернуть их семьям, придумывая вместо этого новые надуманные условия.

Список адресовали уполномоченному по правам человека на Украине Дмитрию Лубинцу. Также Москалькова призвала его предпринять меры по ускорению обменных процессов.

«Россия также предлагала украинской стороне провести обмен двух католических священников на двух православных священников. Но Украина, абсолютно непонятно по каким причинам, не дала согласия на такой обмен», — добавила она.

Омбудсмен обратила внимание, что не так давно посещала католических священников в их месте содержания. Во время визита она убедилась, что условия соответствуют международным нормам. А с их стороны прозвучала только одна просьба — как можно быстрее увидеть родных и близких.