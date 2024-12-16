RT: жительница Суджи и ее дочь три месяца провели в плену ВСУ

Жительница Суджи Курской области Наталья и ее 14-летняя дочь провели в плену у Вооруженных сил Украины три месяца. Женщина поделилась с RT подробностями возвращения на родину.

По словам собеседницы телеканала, они не смогли эвакуироваться из-за частых обстрелов. Когда бойцы ВСУ вошли в город, они убедили местных жителей, что российские военные якобы их не ждут.

«Военные ВСУ твердили, что не будут обменивать нас. Они говорили: „Вы все не жильцы“. У них свои планы были на наш счет», — рассказала женщина.

До конца августа матери с дочерью пришлось прятаться в подвале интерната, после чего им приказали перейти в пустующие дома. Все это время украинские военные постоянно морально издевались над горожанами.

Когда 7 ноября прибыли представители Красного Креста, они помогли женщине с девочкой уехать в Сумы вместе с волонтерами. Там их разместили в больнице. Сейчас они находятся в пункте временного размещения в Курске.

В Курской области многие жители эвакуировались после вторжения ВСУ. С их слов, украинские военные стреляли в людей из минометов.