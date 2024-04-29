Ввод войск США на Украину в Крыму назвали суицидом | 360°

Спецоперация 29 апреля 2024, 20:52 Ввод войск США на Украину в Крыму назвали суицидом Депутат ГД Шеремет: ввод войск США на Украину станет для них суицидом Pixabay

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Возможный ввод американских войск на Украину станет для них суицидом. Об этом РИА «Новости» рассказал депутат Госдумы от Республики Крым, член комитета по безопасности Михаил Шеремет.

«Появление американских войск на Украине станет для них суицидом и обернется для американцев огромными страданиями», — заявил депутат в беседе с агентством.

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Штаты продолжают провоцировать развязывание третьей мировой войны, считает Шеремет. Эта война может стать последней для мира, так как в ней будут задействованы ядерные державы. Депутат предложил международному сообществу сплотиться и изолировать президента США Джо Байдена и его администрацию, которые «создают предпосылки для того, чтобы наш мир прекратил свое существование».

США накачивают Украину деньгами и оружием, так как мирное урегулирование не входит в их планы, заявила ранее член палаты представителей конгресса Марджори Тейлор Грин. Она отметила, что Штаты введут свои войска на территорию Украины после того, как все солдаты ВСУ погибнут.