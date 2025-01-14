Введенные ограничения в аэропортах Приволжья сняли

Временно действующие ограничения на прием и отправку самолетов в аэропортах Татарстана, Ульяновска, Пензы, Ижевска и Уфы сняли. Об этом сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в Telegram-канале .

Он отметил, что первой возобновила свою работу воздушная гавань Пензы. Ограничения на прием и отправку самолетов с аэропорта Ульяновска сняли в 11:00 по московскому времени.

«В аэропортах Казани, Нижнекамска (Бегишево) и Бугульмы в 12:05 сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — добавил Кореняко.

Представитель Росавиации добавил, что на запасные аэродромы отправили два самолета, летевших в Казань, а также по одному рейсу, следующих в Нижнекамск и Бугульму.

В 13:00 к обычной работе вернулись аэропорты Ижевска и Уфы.

Представитель Росавиации подчеркнул, что ограничения ввели для обеспечения безопасности полетов гражданских воздушных судов.

«Экипажи, авиадиспетчеры и службы аэропортов приняли все необходимые меры для обеспечения безопасности полетов — это главный приоритет», — сказал Кореняко.

Украинские боевики в ночь на вторник, 14 января провели массированную воздушную атаку на российские регионы с начала года. Из-за угрозы беспилотников временно прекратили прием и отправку рейсов десять аэропортов. Кроме воздушных гаваней Татарстана, Ульяновска, Пензы, Ижевска и Уфы прием и отправку самолетов прекратили аэропорты, Калуги, Саратова и Тамбова.