Вучич рассказал о реакции Путина на идею прекратить огонь на Украине

Президент России Владимир Путин не проявил заинтересованности при обсуждении вопроса о прекращении огня на территории Украины. Об этом рассказал глава Сербии Александр Вучич в интервью агентству Bloomberg .

«Хотя Сербия не приняла западные санкции против Москвы, она оказала помощь Киеву», — написали авторы материала.

Сербский лидер сообщил, что во время телефонного разговора с Путиным он поднял тему о необходимости прекращения огня на Украине. Однако, по словам Вучича, президент России в ответ заявил, что все задачи специальной военной операции будут выполнены.

Как ответили иностранные журналисты, ранее российский лидер заявлял, что прекращение огня невозможно, пока «противоположная сторона не согласится на шаги, которые были бы необратимы и приемлемы» для страны.

Ранее Вучич рассказал о дружбе с Россией на русском языке. Политик подчеркнул, что без помощи Красной Армии сербы не смогли бы провести Белградскую операцию.