Каждый второй россиянин не верит, что Трамп закончит конфликт на Украине за полгода

ВЦИОМ: 51% россиян не верит, что Трамп закончит конфликт на Украине за полгода

Половина граждан России не верит, что избранному американскому лидеру Дональду Трампу удастся урегулировать конфликт на Украине за обещанные им полгода. Эти данные показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Результаты опроса продемонстрировали, что каждый второй (51%) россиянин с недоверием относится к обещаниям Трампа. При этом 31% верит, что у республиканца получится закончить конфликт за шесть месяцев, а 18% затруднились ответить.

Также в центре выяснили, что 22% респондентов положительно относятся к новому президенту США, 11% — отрицательно, а 61% респондентов заявили о своем равнодушии по этому вопросу.

Помимо этого, 35% опрошенных уверены, что избрание Трампа на пост американского лидера приведет к улучшению отношений России и США, 7% не согласны с этим утверждением, 45% думают, что отношения между государствами останутся на прежнем уровне.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что население России доверяет своему президенту Владимиру Путину и поддерживает его. Он отметил, что вся страна ждет успехов ВС РФ на фронте.