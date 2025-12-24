ВЦИОМ допустил окончание СВО в 2026 году

Специальная операция на Украине может завершиться в 2026 году. Об этом сообщил директор по политическим исследованиям АЦ ВЦИОМ Михаил Мамонов.

Согласно данным центра, большинство россиян ожидают конца СВО в новом году и достижения поставленных целей.

«Мы исходим из того, что в 2026 году специальная военная операция завершится, то есть мы воспринимаем этот сценарий как реалистичный и для этого есть ряд оснований», — сказал Мамонов.

При этом внешняя политика, санкции, экономика и социальные темы воспринимаются как фрагментарные темы по отношению к главному вопросу. Внешнеполитический вектор звучит как надежда на нормализацию, а социальные и экономические ожидания — как желание, чтобы после решения конфликта началась «обычная жизнь».

Ранее стало известно, что с начала СВО россияне и организации собрали свыше 62,8 миллиарда рублей на нужды фронта.