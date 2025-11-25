В Новороссийске дрон упал на 16-этажный жилой дом

В Новороссийске БПЛА повредил многоэтажку и припаркованные рядом автомобили

Украинский беспилотник атаковал многоэтажный дом в Новороссийске, повредив квартиру на последнем этаже и припаркованные автомобили. Об этом сообщил Telegram-канал «Оперативный штаб — Краснодарский край».

По предварительным данным, ЧП произошло в угловой квартире в 16-этажном жилом здании. Осколки выбитых стекол повредили несколько автомобилей, стоявших рядом с домом.

На месте работают оперативные и специальные службы, они устанавливают все обстоятельства произошедшего. Информация о пострадавших пока уточняется.

UPD: Из-за падения обломков БПЛА на частный дом пострадал один человек. Мужчину госпитализировали для оказания всей необходимой медицинской помощи.

Кроме того, обломки беспилотника повредили еще один многоквартирный дом, из-за чего пострадали три квартиры на 11 и 12 этажах. В одной из квартир произошло возгорание, которое быстро ликвидировали.

По предварительной информации, в многоэтажке никто не пострадал. На месте обоих происшествий работают оперативные и специальные службы.

Ранее очевидцы сообщили, что в результате атаки беспилотников на Новороссийск на крыше многоэтажки разгорелся пожар. В городе слышали сигналы машин экстренных служб в этом районе.