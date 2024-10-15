Второго фронта не будет. Украину призвали не рассчитывать на помощь Запада

Украине не стоит ждать открытия странами Запада «второго фронта», написал в своем Telegram-канале советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он не уточнил, о чем именно идет речь, но понадеялся на ужесточение антироссийских ограничений.
«Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками „второго фронта“. Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций», — написал Подоляк.
Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Запад хотел открыть «второй фронт» против России в Грузии. Глава правительства назвал несерьезными угрозы введения санкций из-за нежелания разрывать отношения с РФ.
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