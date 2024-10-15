Второго фронта не будет. Украину призвали не рассчитывать на помощь Запада

Подоляк заявил, что Украина не дождется «второго фронта» от стран Запада

Украине не стоит ждать открытия странами Запада «второго фронта», написал в своем Telegram-канале советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк. Он не уточнил, о чем именно идет речь, но понадеялся на ужесточение антироссийских ограничений.

«Очевидно, что Украина не дождется открытия союзниками „второго фронта“. Но мы можем рассчитывать хотя бы на ужесточение торговых санкций», — написал Подоляк.

Ранее премьер-министр Ираклий Кобахидзе заявил, что Запад хотел открыть «второй фронт» против России в Грузии. Глава правительства назвал несерьезными угрозы введения санкций из-за нежелания разрывать отношения с РФ.