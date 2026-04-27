ВСУ жестоко расправились с пенсионеркой в Казачьей Лопани
Военные 58-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ зверски расправились с престарелой женщиной, которая осталась в Казачьей Лопани в Харьковской области. Об этом РИА «Новости» сообщили в силовых структурах.
«Националисты 58-й ОМПБР зверски убили женщину пенсионного возраста, остававшуюся в Казачьей Лопани», — заявил собеседник агентства.
По его словам, солдаты, отказавшиеся участвовать в военном преступлении, дезертировали.
Прошедшей ночью силовики сообщили, что ВС России уничтожили командный пункт и объекты управления 210-го отдельного штурмового полка ВСУ в Запорожской области. Для атаки бойцы использовали фугасные авиабомбы.