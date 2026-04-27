ВС России уничтожили командный пункт ВСУ в Запорожской области

Командный пункт и пункты управления 210-го отдельного штурмового полка ВСУ уничтожили ВС России в селе Любицкое Запорожской области. Позиции противника поразили ударом фугасных авиационных бомб. Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

«В Любицком ФАБами уничтожены командный пункт и пункты управления 210-го отдельного штурмового полка ВСУ», — рассказали собеседники агентства.

По их данным, под удар также попали позиции пехотных групп.

Ранее российские военные неоднократно использовали фугасные авиационные бомбы для ударов по объектам снабжения и переброски украинских сил. Так, в середине февраля таким снарядом разрушили дамбу в районе села Осыково, чем ВС РФ значительно осложнили логистику ВСУ в соседней Константиновке.