Украинские военные жестоко издевались над жителями курского села Казачья Локня. Об этом Пятому каналу рассказали местные, которые провели семь месяцев под оккупацией ВСУ.

«Над нами издевались эти звери», — заявила одна из местных жительниц, не сдержав слез от воспоминаний.

Другая сельчанка подтвердила ее слова. Она рассказала, как один из боевиков ВСУ им заявил, что местных жителей будут «холить, лелеять, кормить, поить, лечить, чтобы подороже продать». Кроме того, вспомнила, как украинские националисты сбили женщину, которая шла по дороге.

Выжившие во время оккупации ВСУ жители Казачьей Локни отметили, что благодарны российским военным, освободивших их от боевиков.

Ранее Минобороны России сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в курском приграничье 12 марта. Речь идет о селе Казачья Локня, хуторах 1-й Княжий, 2-й Княжий, слободе Замостье и поселке Мирный. Все они находятся в Суджанском районе.