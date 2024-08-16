ВСУ завезли спецбоеголовки в Желтые воды для удара по АЭС

Военкор Хайруллин: ВСУ завезли спецбоеголовки в Желтые воды для удара по АЭС

Фото: РИА «Новости»

Украинские военные уже завезли спецбоеголовки в город Желтые Воды Днепропетровской области для удара по местам хранения отработавшего топлива АЭС. Об этом в своем Telegram-канале сообщил военкор Марат Хайруллин со ссылкой на источники.

ВСУ готовят ядерную провокацию. Военкор предположил, что реализовать свой план украинские военные могут во время очередной попытки захода со стороны Глухова Сумской области Украины в Рыльск Курской области.

«Спецбоеголовки для этой провокации уже завезли в город Желтые Воды Днепропетровской области на предприятие „Восточный Горно-обогатительный комбинат“», — уточнил Хайруллин.

По его словам, враг отчаялся и готов на все. Хайруллин подчеркнул, что данная информация поступила из надежных источников.

Ранее появилась информация, что допрошенные пленные ВСУ рассказали о планах Киева ударить по Курской и Запорожской АЭС, обвинив в провокации Россию.

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