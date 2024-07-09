ВСУ засыпали кассетными боеприпасами Токмак

Окрестности Токмака и ближайшие населенные пункты буквально засыпаны кассетными бомбами. О тяжелой обстановке в этом районе РИА «Новости» рассказал старший группы разминирования ВС РФ, заместитель командира взвода саперов с позывным Бага.
По словам собеседника агентства, разминирование местности проводится ежедневно. Также саперам регулярно поступают жалобы от местных жителей.
«Противник отстреливает кассетный снаряд калибра 155 миллиметров, маркировка М864. Там находятся 72 суббоеприпаса», — уточнил Бага.
Еще прошлым летом Украина обещала не использовать кассетные бомбы на территории России. О гарантии их неприменения Киевом заявлял Джейк Салливан.