Посол Антонов указал на бессмысленность поставок Украине западного оружия

Освобождение Угледара российскими военными продемонстрировало бессмысленность поставок Украине американского оружия. Об этом заявил посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов, его слова привела пресс-служба дипломатического представительства.

«Освобождение Угледара стало очередным подтверждением о бессмысленности бесконечных поставок оружия Киеву за счет американского налогоплательщика. <…> Давно пора понять, что такие усилия лишь ведут к дополнительным жертвам», — сказал посол.

Антонов добавил, что взятие Угледара также показало мощь российского оружия.

«Очередной важный шаг в реализации целей СВО сделан, другие успехи не за горами. Фронт трещит и уверенно продвигается на Запад. Победа будет за Россией, враг будет разбит», — заключил он.

Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что риск вооруженного конфликта России и США зависит от американцев.