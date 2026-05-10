РИА «Новости»: ВСУ занимают позиции около частных домов в Орехове

Украинские военные на окраине города Орехов в Запорожской области заняли большинство домов частного сектора. Об этом РИА «Новости» сообщил командир разведроты с позывным Немец.

«Наши расчеты разведывательных и ударных БПЛА выполняют боевые задачи в небе над Ореховым. Выявляем скопление, огневые точки и позиции противника. На данный момент большая часть домов частного сектора занята противником. Позиции в непосредственной близости к постройкам», — заявил он.

По словам бойца, технику вовремя уничтожают, выявленные позиции поражают. Российские силы также контролируют расчеты беспилотников.

Город Орехов находится вблизи линии боевого соприкосновения. ВСУ используют его как место дислокации подразделений, там также находятся снабжения позиций противника.

