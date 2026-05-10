Саперы применили электромагнитную пушку для уничтожения мин в ДНР

Операторы наземного роботизированного технического комплекса «Курьер» группировки войск «Центр» дистанционно разминировали освобожденные населенные пункты в ДНР, используя «электромагнитную пушку». Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

В военном ведомстве уточнили, что населенные пункты разминировали бойцы 12-й отдельной гвардейской инженерной бригады группировки войск «Центр». Они использовали НРТК «Курьер» с устройством, создающим мощный электромагнитный импульс, который приводил в действие магнитные датчики взрывателей противника.

«Наибольшую эффективность электромагнитное устройство показывает при дистанционном обезвреживании фугасов и противопехотных мин с магнитными датчиками цели, которыми противник активно минирует жилые кварталы, дороги и объекты инфраструктуры», — уточнили в Минобороны.

После того, как территорию обработали таким способом, саперы проверяют местность с помощью миноискателей. Таким способом российские военные разминировали дороги и придомовые участки.

Ранее в Минобороны сообщали, что отступающие боевики ВСУ оставляли мины-ловушки, взрывные устройства и ловушки в самых неожиданных местах.