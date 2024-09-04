«У ВСУ вся линия посыпалась». Алаудинов назвал решающим для СВО бой в Курской области

Алаудинов: в Курской области начался решающий бой СВО

Фото: РИА «Новости»

Атака ВСУ на Курскую область и начавшийся там бой стали решающим моментом специальной военной операции, это может стать одним из этапов завершения СВО. Об этом в интервью ТАСС заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

По его словам, российское командование понимает, что ВСУ еще имеет резервы и ресурсы для нанесения ударов.

«Но происходит сегодня на фронте то, что у них полностью вся линия посыпалась и наши подразделения пошли уже вперед», — добавил Алаудинов.

Командир спецназа «Ахмат» отметил, что именно сейчас на территории Курской области идет решающий бой СВО и Россия выйдет из него победителем. Также Алаудинов указал на то, что руководство ВСУ уже осознало, что в Курской области «не так все будет просто», как они хотели бы.

Ранее командир «Ахмата» сообщил о попытке ВСУ в начале сентября захватить позиции российской армии в Курской области. Противнику пришлось отступить из-за больших потерь.

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