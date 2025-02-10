В одном из освобожденных сел Курской области нашли тело ветерана Великой Отечественной войны, которого украинские боевики замучили до смерти. Об этом сообщил Telegram-канал «Крылатые», связанный с Воздушно-десантными войсками.

По их данным, пожилого мужчину пытали, а после этого застрелили.

«И это лишь один дом, который долгое время был под контролем врага. А сколько таких же эпизодов в других населенных пунктах, занятых врагом?» — задались вопросом авторы публикации.

По их словам, множество тел мирных жителей находили и в других освобожденных городах, поселках и селах Курской области и ДНР. Авторы добавили, что без необходимости соблюдать сценарий и помогать мирным жителям на камеру ВСУ относятся к ним именно так.

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