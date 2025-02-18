ВСУ заминировали схрон с украденными иконами в Красногоровке

Украинские военные украли православные иконы и церковную утварь, сложили это в схрон и заминировали. Об этом заявил боец группировки войск «Юг» с позывным Нурик в беседе с РИА «Новости» .

«Здание все разбомбленное. <…> Накрыто сверху кирпичами. <…> Там растяжки были. Растяжки разминировали. Ну и наткнулись на вот эти вот иконы», — рассказал он.

Военнослужащий отметил, что несмотря на опасность, все содержимое схрона смогли вытащить. По его мнению, украинские боевики специально заминировали склад. Они рассчитывали, что наши бойцы попадут в ловушку.

«Может, как приманка. Понимаете, вот оно было под землей в подвале. А она вся обрушенная», — сказал Нурик.

Российские военные начали раскапывать это место перед новым годом. Понадобилась неделя, чтобы безопасно все разгрести, уточнил собеседник агентства.

Ранее пленный боец ВСУ Максим Корейко заявил, что его сослуживцы заминировали пути отступления из Курахова для своих же солдат. Он признался, что оставшиеся в городе украинские боевики запрашивали выход у командования. В ответ услышали только «вперед», хотя идти было уже некуда.