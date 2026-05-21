ВСУ заминировали одну из дорог к Энергодару, ее используют для снабжения ЗАЭС

Украинские боевики заминировали одну из автомобильных дорог, ведущих в Энергодар. По ней в том числе доставляют снабжение для Запорожской атомной электростанции, сообщила пресс-служба ЗАЭС.

«По данному маршруту ежедневно передвигаются жители, в том числе сотрудники станции, проживающие в ближайших населенных пунктах и следующие на работу», — подчеркнула администрация станции.

В пресс-службе добавили, что пострадавших нет, а на месте уже работают профильные специалисты. Они предпримут все необходимые меры, чтобы обеспечить безопасность и обследовать территорию.

На ЗАЭС призвали жителей Энергодара и расположенных рядом населенных пунктов не терять бдительность, быть внимательными при передвижениях куда-либо и строго следовать рекомендациям служб.

Мэр города-спутника Запорожской атомной электростанции Максим Пухов 21 мая заявил, что из-за ударов Украины в Энергодаре нет света.