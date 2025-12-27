Российские военные во время освобождения села Косовцево в Запорожской области нашли заминированные мобильные телефоны. Об этом РИА «Новости» заявил командир взвода группировки войск «Восток» с позывным Самурай.

Он обратил внимание, что украинские боевики часто при отступлении закладывают взрывчатку в телефоны. Мощности взрыва бомбы хватает для отрыва конечности.

«В таких ситуациях телефоны трогать нельзя: обходим, передаем информацию задним, что здесь заминировано, и проходим мимо», — уточнил Самурай.

Ранее российские спецслужбы обнаружили в Гуляйполе секретный ноутбук украинского офицера. ВСУ оставили компьютер при бегстве с позиций.

Данные с ноутбука удалось расшифровать. Оказалось, что компьютер принадлежал младшему лейтенанту Станиславу Игоревичу Калинскому из Ивано-Франковской области, в системе он использовал никнейм «Ночной кошмар зеро».

Кроме ноутбука сотрудники спецслужб нашли множество документов и тактические карты. Благодаря им ВС России получили ценную информацию о дислокации и структуре управления ВСУ на Запорожском направлении.