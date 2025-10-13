Пушилин сообщил о серьезных боях на Константиновском направлении

Российские войска продолжают наступать на Константиновском направлении, там идут серьезные бои. Об этом в эфире телеканала «Россия 24» заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

«Видим и на Константиновском направлении, где южнее Клебан-Быкского водохранилища ситуация значительно улучшена для наших бойцов», — отметил он.

По его словам, ВС России значительно продвинулись в районе самой Константиновки. Пушилин уточнил, что войска приближаются к Красному Лиману и продвигаются в черте населенного пункта Ямполь на Краснолиманском направлении.

Городские бои идут в Северске, добавил он. Глава ДНР объяснил, что ВСУ продолжают удерживать Ямполь, но в южной части российская армия улучшает свои позиции.

Ранее ВС России установили контроль над южной частью села Молодецкое в ДНР. В самом населенном пункте идут бои, рассказал Пушилин.