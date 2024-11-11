El Pais: в Курскую область прибыло больше боевиков ВСУ, чем в Донбасс

В Курской области задействовали больше боевиков ВСУ, чем на территории Донбасса. Об этом сообщило издание El Pais со ссылкой на источники в украинской армии.

«Артиллерийский огонь, полеты авиации и движение бронетехники в Сумах настолько интенсивны, что это удивляет по сравнению со слабыми позициями Украины в самых горячих точках Донбасса», — рассказал украинский военнослужащий.

По словам военных, ВСУ не всегда хватает оружия и техники, но при этом нет проблем с личным составом. Сержант 225-го отдельного штурмового батальона ВСУ рассказал о том, что задача украинской войск в Курской области — «продолжать наступление».

В издании отметили, что Киев выделил свои «лучшие подразделения» для вторжения на российскую территорию. По данным El Pais, ротация войск в Курской области происходит раз в 10 дней. В Курахове — раз в 25 дней.

Ранее в интернете распространилось фейковое видеообращение от лица якобы главы Курской области Алексея Смирнова. В нем говорилось о дезертировавших солдат из КНДР.