Фейк: губернатор Курской области Смирнов сообщил о дезертирах из армии КНДР

Фейк

В интернете появилось видео, в котором якобы губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказывает о северокорейских дезертирах, находящихся сейчас на территории региона, и просит жителей при встрече с ними не конфликтовать и не сопротивляться.

Правда

Видеозапись является дипфейком, обработанным с помощью нейросетей. Обработке подверглось видеообращение Смирнова от 7 августа текущего года. В нем губернатор рассказывал о работе регионального оперативного штаба и обстановке в регионе после вторжения ВСУ.

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