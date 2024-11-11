Фейк: губернатор Курской области Смирнов сообщил о дезертирах из армии КНДР

Видеообращение главы Курской области о корейских дезертирах оказалось фейком

IMAGO/Matrix Images/Lee Sang-hoo
Фото: IMAGO/Matrix Images/Lee Sang-hoo/Global Look Press

В Сети распространилось видеообращение якобы от лица главы Курской области Алексея Смирнова. Ролик оказался дипфейком.

Фейк

В интернете появилось видео, в котором якобы губернатор Курской области Алексей Смирнов рассказывает о северокорейских дезертирах, находящихся сейчас на территории региона, и просит жителей при встрече с ними не конфликтовать и не сопротивляться.

Правда

Видеозапись является дипфейком, обработанным с помощью нейросетей. Обработке подверглось видеообращение Смирнова от 7 августа текущего года. В нем губернатор рассказывал о работе регионального оперативного штаба и обстановке в регионе после вторжения ВСУ.

Этот материал создан для платформы — агрегатора инструментов для борьбы с фейками «Лапша Медиа». 360.ru стал фактчекером площадки по противодействию фейковым новостям.

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