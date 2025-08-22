ТАСС: ВСУ у Синельникова ввели в бой спецроту

ВСУ задействовали спецроту 57-й отдельной мотопехотной бригады для контратаки в лесу западнее Синельниково в Харьковской области. Как рассказали ТАСС в российских силовых структурах, российские бойцы атаку отбили.

«На Харьковском направлении в лесу западнее Синельникова противник ввел в бой спецроту 57-й ОМПБр и предпринял одну попытку контратаки, успеха не имел, отброшен», — сказал собеседник агентства.

По информации от силовых структур, штурмовые группы 9-го отдельного стрелкового батальона 57-й ОМПБр, прибывшие под Волчанск в Харьковской области после пополнения, теряют боеспособность и разбегаются при первых потерях. Моральный дух и дисциплина в подразделении низкие.

Силовики ранее заявили, что обнаруженные коррупционные схемы в 57-й отдельной мотопехотной бригаде ВСУ остановили поставки припасов для ее подразделений. Также в бригаде сложилась критическая ситуация из-за военнослужащих, которые самовольно покинули части.

Ранее ВС России сожгли Т-72 и Leopard ВСУ в Харьковской области. Бронемашины противника уничтожили с помощью FPV-дронов и барражирующего боеприпаса «Ланцет».