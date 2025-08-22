ВС России сожгли Т-72 и Leopard ВСУ в Харьковской области

Вооруженные силы России уничтожили два танка ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на Минобороны.

Разведчики обнаружили в районе населенного пункта Подолы на Купянском направлении замаскированные в лесах танки Leopard немецкого производства и Т-72 из состава подразделений 14-й отдельной мотострелковой бригады ВСУ.

«В результате слаженных действий расчетов БПЛА группировки войск „Запад“ серией ударов операторы FPV-дронов и барражирующего боеприпаса „Ланцет“ успешно поразили боевые машины противника», — рассказали в министерстве.

Средства объективного контроля в режиме реального времени зафиксировали задымление танков с их последующим выгоранием.

Ранее бойцы атаковали ракетами завод «Мотор Сич» в подконтрольном Украине Запорожье. Повреждения получил цех по сборке БПЛА и двигателей вертолетов для ВСУ.