ВСУ забыли в Курской области целое подразделение

Он является командиром третьего взвода второй роты 11-го отдельного стрелкового батальона. Его команда должна была занять лесополосу, но там уже стояли бойцы 225-й бригады ВСУ. Поэтому Фурдоленко отправили ротировать солдат в селе Коренево.

«Вечером нас не поменяли, у нас садилась рация, на второй день она села, второй день нас тоже не поменяли, я понял по переговорам, что нас потеряли, они не знали, где нас искать», — пояснил военнопленный.

На третий день в село пришли российские бойцы. Украинские боевики оказались в окружении. Проведя переговоры, взвод ВСУ сдался в плен.

Еще одна группа украинцев из четырех человек сложила оружие. Боевики ВСУ сдались без сопротивления российским военным в первом же бою в районе Крынок.