Напуганные бойцы ВСУ расстреляли автомобиль с сослуживцами под Харьковом

Украинские боевики расстреляли машину с сослуживцами на опорном пункте под Харьковом. Об этом написал Telegram-канал «Старше Эдды» .

Источник уточнил, что во время наступления ВС России несколько солдат ВСУ вырвались из окружения, добравшись до спрятанного в лесу УАЗа, но столкнулись с огнем украинских военных.

«Видимо, свои настолько испугались вида несущейся на них „буханки“, что встретили ее изо всех стволов, изрешетив тех, кто находился внутри», — отметили в канале.

Это не первый случай, когда военнослужащие ВСУ расстреливают сослуживцев. В апреле похожая история произошла на правом берегу Днепра — правда, тогда бойцы, предположительно, поругались, поскольку часть из них не желали десантироваться на другой берег. Еще в 2022 году военный и политический аналитик Константин Сивков в беседе с 360.ru отмечал, что убийство своих же солдат с разными целями — вполне типичная тактика для армии Украины.