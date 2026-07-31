ВС России нанесли новые удары по украинским портам и судам

Российские войска в течение дня поразили украинские порты и суда, которые использовались в интересах ВСУ. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Целью ВС России стали в том числе сухогруз к югу от Одессы, топливный резервуар и цеха нефтеперерабатывающего завода в одесском порту.

Объекты атаковали высокоточным оружием воздушного базирования и ударными беспилотными летательными аппаратами.

Ранее российская армия ударила по предприятиям ВПК Украины. С 25 по 31 июля войска атаковали логистические центры, объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые украинскими военными. Также целями стали пункты временной дислокации формирований ВСУ и иностранных наемников.

На переходе морем южнее Одессы войска поразили украинское судно, которое доставляло военный груз в республику.