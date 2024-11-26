ВСУ за три дня нанесли два удара ракетами ATACMS по объектам в Курской области

Минобороны: ВСУ дважды за три дня атаковали Курскую область ракетами ATACMS

За последние три дня Вооруженные силы Украины дважды атаковали объекты в Курской области дальнобойными ракетами ATACMS американского производства. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны России.

Противник 23 ноября ударил пятью ракетами по позиции дивизиона С-400 в районе населенного пункта Лотаревка.

«В ходе противоракетного боя боевым расчетом ЗРПК „Панцирь“, осуществлявшим прикрытие этого дивизиона, три ракеты ATACMS были уничтожены, а две — достигли цели», — сообщила пресс-служба.

Второй удар пришелся на аэродром Курск-Восточный 25 ноября. ВСУ использовали для атаки восемь ракет ATACMS, семь из них уничтожили, еще одна достигла цели. Среди личного состава ВС России есть пострадавшие. Минобороны готовит ответные действия.

Координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби накануне подтвердил, что США дали ВСУ указания по выбору целей для ATACMS.